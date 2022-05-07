Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında - Haberler

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Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

İhlas Haber Ajansı - Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.

- Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.

Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na getirildi. Sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi ve sonrasında kazandığı 28 kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Fenerbahçe, Spor, Haberler

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