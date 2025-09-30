Haberler

Fenerbahçe, Nice Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Nice Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe akşamı sahasında Fransız ekibi Nice ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
