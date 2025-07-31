Fenerbahçe, Nelson Semedo ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Semedo'ya hoş geldin derken, transfer çalışmaları kapsamında birçok oyuncu ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Dünyanın en yaşlı bebeği! 31 yaşında doğdu

Dünyanın en yaşlı bebeği! 31 yaşında doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.