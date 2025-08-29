Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi. Hisseler yüzde 6'ya yakın artışla 13,22 liradan işlem gördü.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun başında göreve getirilen ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Ayrılık haberinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri sert yükseldi. Fenerbahçe hisseleri yüzde 6'ya yakın artışla 13,22 liradan işlem gördü.

AVRUPA MACERASI DEVAM EDİYOR

Sarı-Lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi hasretini bir yıl daha uzattı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ali Koç da gitsin işte o zaman tavan olur.

