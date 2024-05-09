Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar devam edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Mondihome Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın, son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.
Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.