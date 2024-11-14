Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi gönderdiğine pişman oldu

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan ve Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Michy Batshuayi'nin Galatasaray'daki performansı, Fenerbahçe cephesinde büyük pişmanlık yarattı.

Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin yerine transfer ettiği yıldız golcü Youssef En-Neysri'den beklediği verimi tam anlamıyla alamadı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan Batshuayi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu.

Belçikalı oyuncu, ayrıca Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla beraber tekrar ikinci santrfor konumuna yükseldi. Batshuayi'nin bu kez forma rekabetine gireceği oyuncu ise dünya yıldızı Victor Osimhen olacak.

EN-NEYSRI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe de Batshuayi sonrası 20 milyon euro bonservis bedeliyle Türkiye'de bir transfer rekoru kırarak Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Nesyri'den henüz beklediği verimi alamadı.

Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 793 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki santrfor böylece her 198 dakikada 1 kez ağları sarsmış oldu ve ortaya koyduğu grafikle Batshuayi'nin gerisinde kaldı.