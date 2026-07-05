Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, mücadeleci kimliği ve aidiyet duygusu nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.
FENERBAHÇE Futbol A Takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."