Fenerbahçe, seride durumu 2-2'ye getirdi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında V. Bank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin son maçı 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar
Fenerbahçe: Hande Baladin, Korneluk, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy Kocas, Melissa Vargas, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Gülce Güçtekin)
V. Bank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Cazaute, Deniz Uyanık, Boskovic, Markova, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç)
Setler: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11
Süre: 2 saat 12 dakika - İSTANBUL