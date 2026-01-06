Haberler

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Radnicki'yi ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Sırbistan'ın Radnicki ekibini konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur atlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Radnicki ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat, 19.00'da başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, rövanşta da rakibine üstünlük sağlayarak tur atlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Medicana, tur atlaması halinde OK Alpacem-MOK Mursa maçının galibiyle 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500

