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Fenerbahçe Medicana, ligin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Mücadele 25-12, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 76 dakika sürerken Fenerbahçe Medicana ligde ilk haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Erol Akbulut

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Hande Baladın, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Saliha Şahin, Castillo, Melis Özengin)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Sude Hacımustafaoğlu, Nisan Barut)

Setler: 25-12, 25-17, 25-14

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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