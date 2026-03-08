Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Nascimento, Furkan Dur, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Cardoso, Bardarov, Kerem Süel)
Fenerbahçe Medicana: Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Marttilla, Mirza Lagumdzija)
Setler: 22-25, 27-29, 24-26
Süre: 100 dakika (29, 38, 33)
