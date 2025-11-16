Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenerek Öne Geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup etti. Maçta yüksek tempolu bir oyun sergilendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Maglio, Tuna Aybüke Özel)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Arelya Karasoy Koçaş, Ghani, Eda Erdem)
Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28
Süre: 126 dakika (34, 31, 25, 36)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor