Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Macaristan'ın Vasas Obuda takımını 3-0 yendi. Setleri 25-18, 25-20 ve 25-20 kazanan Fenerbahçe Medicana, grubuna galibiyetle başladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy, Hande Baladın, Ogbogu, Vargas, Saliha Şahin (Gizem Örge, Castillo, Melis Özengin)
Vasas Obuda: de Almeda Rios, Kuehne, Anna Zsombok, Sunderlikova, Bozoki-Szedmak, Csereklye (Juhar, Kiss, Szalai, Fekete, Bosko, Eszter Zsombok)
Setler: 25-18, 25-20, 25-20
Süre: 70 Dakika (23, 23, 24)
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Macaristan'ın Vasas Obuda takımını 3-0 yendi.