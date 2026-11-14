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Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriden gelip Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alırken sarı-kırmızılı takım 2. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Madeş Mobilya: Maar, Alonso, Maa, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç (Abdülsamet Yalçın, Doğukan Ulu, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel)

Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Mert Matic)

Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 18-25, 13-15

Süre: 148 dakika (29, 33, 36, 26, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise 2. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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