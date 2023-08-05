Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını içeriyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sona erdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.