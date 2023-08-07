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Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda aktivasyon, spor çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda spor çalışmaları yapıldı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İsmail Kartal Fenerbahçe Slovenya Spor Haberler

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