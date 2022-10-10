Fenerbahçe maçında tartışma yaratan görüntü! Caner Erkin'den beklenen açıklama geldi
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Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe'nin attığı gole sevindiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci Penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
KALECİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ
Deneyimli futbolcu, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini belirterek "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dedi.
TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?
Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.