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Fenerbahçe maçında tartışma yaratan görüntü! Caner Erkin'den beklenen açıklama geldi

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe'nin attığı gole sevindiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci Penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

KALECİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Deneyimli futbolcu, penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini belirterek "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dedi.

TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Caner Erkin Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mustafa özkan:

ya cvp vermen bile yersiz olmuş,sosyal medyada 13-15 yaşındaki bebeler görüntünün öncesini sonrasını vermeden bi kare foto paylaşıyor,herkes sazan gibi atlıyor.

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