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Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Genç çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin golünden sonra hakeme yönelik itirazları nedeniyle oyundan atılmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin attığı golün ardından karşılaşmanın hakemine yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direkötürü Arda Turan'a ceza kapıda.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonunda bulduğu golle beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

SOYUNMA ODASINDA "ARDA TURAN OLEY" SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan Eyüpspor'un futbolcuları, maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşkuyla "Arda Turan oley, Arda Turan oley" tezahüratları yapmıştı. Kırmızı kart gören genç teknik adam da oyuncularının bu tavrına karşılık vererek tezahüratlara eşlik etmişti. İstanbul temsilcisi de bu anları "Her zaman daha yüksek sesle! ARDA TURAN OLEY" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

MAÇTAN SONRA PURO İÇMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Tartışmalı pozisyonların ve tansiyon seviyesinin yüksek olduğu mücadelenin sonunda kazanan çıkmazken, Arda Turan'ın 1-1'lik beraberliği ardından puro içtiği görülmüştü. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

DİĞER PFDK SEVKLERİ

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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