Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Giresun'da bir Fenerbahçe taraftarı, namaz öncesi maç saatine yetişebilmek için imama "vaizi kısa kes" notu bıraktı. Bu durum kısa sürede yayılarak gündem oldu. Taraftarın bu eylemi hem esprili bulundu, hem de eleştirildi.

  • Bir Fenerbahçe taraftarı, teravih namazı için camiye gitti ve maç saatine yetişebilmek için imama bir not iletti.
  • Notta, 'SAYIN ŞENOL HOCAM! BU AKŞAM FENER MAÇI VAR. VAİZİ KISA KESMENİ, NAMAZI ÇABUK KILDIRMANI, BİZİ MAÇA YETİŞTİRMENİ CEMAAT ADINA RİCA EDİYORUM.' ifadeleri yer aldı.
  • Notun görüntüsü sosyal medyada yayıldı ve bazı kullanıcılar durumu esprili buldu, bazıları ise eleştirdi.

Fenerbahçe'nin pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından Giresun'da yaşanan bir olay gündem oldu.

NOTU İMAMA VERDİ

İddiaya göre bir Fenerbahçe taraftarı, teravih namazı için camiye gitti ve maç saatine yetişebilmek için imama bir not iletti.

Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı:

"SAYIN ŞENOL HOCAM! BU AKŞAM FENER MAÇI VAR. VAİZİ KISA KESMENİ, NAMAZI ÇABUK KILDIRMANI, BİZİ MAÇA YETİŞTİRMENİ CEMAAT ADINA RİCA EDİYORUM." Notun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar durumu esprili buldu, bazıları ise eleştirdi.

Fenerbahçe maçına yetişmek için imama bırakılan not tartışma yarattı

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCEMİL SAĞLAM:

Sayın Hocam 90 11'de yetiştirdi maşallah ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Aslında mazereti vesilesiyle önemli bir konuya temas etmiş vatandaş. Özellikle cuma vakti ve teravih namazları öncesi namazı bekleyen cemaati vaaz yaparak bekleten imamlar var. Kalabalığı fırsat bilip ezan okunduğu halde uzatanlar var. Zaten vaaz dinlemek isteyen erken geliyor işi olanlar olabiliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

