Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Fenerbahçe'nin pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından Giresun'da yaşanan bir olay gündem oldu.

NOTU İMAMA VERDİ

İddiaya göre bir Fenerbahçe taraftarı, teravih namazı için camiye gitti ve maç saatine yetişebilmek için imama bir not iletti.

Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı:

"SAYIN ŞENOL HOCAM! BU AKŞAM FENER MAÇI VAR. VAİZİ KISA KESMENİ, NAMAZI ÇABUK KILDIRMANI, BİZİ MAÇA YETİŞTİRMENİ CEMAAT ADINA RİCA EDİYORUM." Notun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar durumu esprili buldu, bazıları ise eleştirdi.