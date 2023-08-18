Fenerbahçe maçına damga vuran kare! Sloven polisinin müdahalesiyle yerde kaldı, hiçbir sağlık görevlisi yanına gitmedi

Maribor-Fenerbahçe maçında tribün olayları sonrası sarı-lacivertli taraftarlar stattan biber gazıyla müdahale edilerek çıkarıldı. Bir taraftarın rahatsızlanarak yere düştüğü ve hiçbir sağlık ekibinin müdahale etmediği görüntü olay oldu.

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar, tribün olayları sonrası maç bitmeden stattan çıkarıldı. Sloven polisinin biber gazlı müdahalesi nedeniyle bazı Fenerbahçeliler rahatsızlandı. Bir taraftarın yerde yatarken hiçbir sağlık ekibinin etrafta olmaması gündem oldu.

SLOVEN POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Güvenlik kılığına giren bir Maribor taraftarının Fenerbahçelilerin pankartını alması sonrası başlayan olaylar, Slovenlerin ırkçı tezahüratlar yapmasıyla büyüdü. Maribor taraftarları tribünde "Türkleri öldürün" diye bağırırken, Sloven polisi ise sarı-lacivertli taraftarlara biber gazlı müdahalede bulundu.

BAYILANLAR OLDU

Sloven polisinin müdahalesi sonrası Fenerbahçe taraftarlarından baygınlık geçirenler oldu. Hiçbir sağlık görevlisinin müdahalede bulunmaması tepki çekti. Sosyal medyada yer alan videoda sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin biber gazının etkisiyle ayakta güçlükle durduğu görüldü.