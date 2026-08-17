Fenerbahçe, Lyon Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. UEFA listesine yazılan ancak sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Çağlar Söyüncü antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı