Fenerbahçe Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Ludogorets Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL