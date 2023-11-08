Fenerbahçe Ludogorets maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçı öncesi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanla takım son hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Ludogorets Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL