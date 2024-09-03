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Fenerbahçe, Luan Peres'in transferini duyurdu

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Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in Santos Kulübü ile transfer anlaşması sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in transferi için Santos Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Porfesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Luan Peres, sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Rennes ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlık yaşamış ve sonrasında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Luan Peres Fenerbahçe Brezilya Güncel Spor

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