Fenerbahçe, Luan Peres'in transferini duyurdu
Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in Santos Kulübü ile transfer anlaşması sağladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in transferi için Santos Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Porfesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Luan Peres, sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Rennes ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlık yaşamış ve sonrasında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.