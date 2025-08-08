Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Championship takımlarından Hull City'de geçiren Lincoln, 2022'de geldiği Fenerbahçe'de 36 müsabakada forma giyip 3 gol attı.

