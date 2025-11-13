Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin radarındaki en büyük yıldız ise Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski.

FENERBAHÇE'DEN LEWANDOWSKI ATAĞI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlunun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, son haftaların başarılı performansı ve Galatasaray ile puan farkının 1'e inmesinin ardından dev transfer hedeflerini masaya yatırdı. Listenin ilk sırasında ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski yer alıyor.

Polonyalı yıldızın geleceği konusunda karar aşamasında olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu süreci fırsata çevirerek oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Yönetim, Lewandowski'nin şartlarını resmi şekilde sordu.

KANARYA'DA DEV HAMLELER YOLDA

Başkan Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe'nin, devre arasında hem hücum hem de orta sahaya önemli takviyeler yaparak 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Lewandowski ihtimali nedeniyle büyük heyecan yaşıyor. Polonyalı yıldızın kararını ilerleyen haftalarda vermesi bekleniyor.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.