Haberler

Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin radarındaki en büyük yıldız ise Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski. Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Yönetim, Lewandowski'nin şartlarını resmi şekilde sordu.

  • Fenerbahçe, Barcelona'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcüsü Robert Lewandowski ile transfer görüşmeleri yapıyor.
  • Fenerbahçe yönetimi, Lewandowski'nin menajeriyle temas kurdu ve oyuncunun şartlarını resmi olarak sordu.
  • Robert Lewandowski, Barcelona ile 159 maçta 108 gol atıp 20 asist yaptı.

Şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin radarındaki en büyük yıldız ise Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski.

FENERBAHÇE'DEN LEWANDOWSKI ATAĞI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlunun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, son haftaların başarılı performansı ve Galatasaray ile puan farkının 1'e inmesinin ardından dev transfer hedeflerini masaya yatırdı. Listenin ilk sırasında ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski yer alıyor.

Polonyalı yıldızın geleceği konusunda karar aşamasında olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu süreci fırsata çevirerek oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Yönetim, Lewandowski'nin şartlarını resmi şekilde sordu.

KANARYA'DA DEV HAMLELER YOLDA

Başkan Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe'nin, devre arasında hem hücum hem de orta sahaya önemli takviyeler yaparak 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Lewandowski ihtimali nedeniyle büyük heyecan yaşıyor. Polonyalı yıldızın kararını ilerleyen haftalarda vermesi bekleniyor.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta

İşte 20 şehit verdiğimiz uçaktan kopan ilk parça! Bütün sırrı çözecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.