Levent Mercan: "Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum"

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri Turkcell Süper Kupa finalinin ardından takımın iyi bir performans sergilediğini ve kazanmayı hak ettiklerini belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupayı kazandı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100'ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

