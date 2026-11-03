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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Göktürk, yönetim kurulunun tüm üyelerinin dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu, kendisine dair müstakil bir istifa kararı olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Göktürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına yönetim kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."

Kaynak: AA
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