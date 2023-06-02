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Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler

Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi öncesi ortak yemek teklifini geri çevirdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada şampiyonluk nedeniyle rakibini alkışlaması beklenmiyor.

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Dursun Özbek'in yaptığı teklifi, Ali Koç reddetti.

FENERBAHÇE YEMEK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camiaya yemek teklifi götürdü. Ancak bu teklif, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından reddedildi.

GALATSARAY'I ALKIŞLAMAYACAKLAR

Pazar günü şampiyon unvanıyla Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray'ın sarı-lacivertli futbolcular tarafından alkışlanıp alkışlanmayacağı da büyük merak konusuydu. Fenerbahçeli futbolcuların rakiplerini alkışlaması beklenmiyor.

Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Celik:

Fener aglama

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