Fenerbahçe köprüleri attı! Derbi öncesi Galatasaray'dan gelen yemek teklifini reddettiler
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi öncesi ortak yemek teklifini geri çevirdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada şampiyonluk nedeniyle rakibini alkışlaması beklenmiyor.
MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi Dursun Özbek'in yaptığı teklifi, Ali Koç reddetti.
FENERBAHÇE YEMEK TEKLİFİNİ REDDETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camiaya yemek teklifi götürdü. Ancak bu teklif, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından reddedildi.
GALATSARAY'I ALKIŞLAMAYACAKLAR
Pazar günü şampiyon unvanıyla Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray'ın sarı-lacivertli futbolcular tarafından alkışlanıp alkışlanmayacağı da büyük merak konusuydu. Fenerbahçeli futbolcuların rakiplerini alkışlaması beklenmiyor.
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023