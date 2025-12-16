Haberler

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Konyaspor maçında 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı forma ile sahaya çıktı. İç sahada en son 2005 yılında sarı forma giyen sarı-lacivertliler, yaklaşık 20 yıl sonra bu tercihi yaparak dikkat çekti. Maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bu özel geceyi farklı bir skorla taçlandırdı. Forma tercihi, taraftarlar arasında nostaljik yorumlara ve kulüp tarihine dair paylaşımlara neden oldu.

  • Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı forma ile sahaya çıktı.
  • Fenerbahçe, iç sahada en son 2005 yılında sarı forma giymişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta tam 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı formayla sahaya çıkarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe, sadece aldığı farklı galibiyetle değil, tercih ettiği formayla da geceye damga vurdu.

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, tam 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı forma ile sahaya çıktı. Fenerbahçe, iç sahada en son 2005 yılında sarı forma giymişti. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Kadıköy'de yeniden sarı formayla mücadele edilmesi, tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GALİBİYETLE TAÇLANDI

Fenerbahçe, tarihi forma tercihini sahaya da yansıttı. Konyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 4-0'lık galibiyetle hem 3 puanı aldı hem de bu özel geceden farklı bir skorla ayrıldı.

Forma tercihi, maçın ardından taraftarlar arasında nostaljik yorumlara neden olurken, kulüp tarihine dair paylaşımlar da sosyal medyada hızla yayıldı.

title