Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta tam 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı formayla sahaya çıkarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe, sadece aldığı farklı galibiyetle değil, tercih ettiği formayla da geceye damga vurdu.

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-lacivertliler, tam 7303 gün sonra Kadıköy'de sarı forma ile sahaya çıktı. Fenerbahçe, iç sahada en son 2005 yılında sarı forma giymişti. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Kadıköy'de yeniden sarı formayla mücadele edilmesi, tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GALİBİYETLE TAÇLANDI

Fenerbahçe, tarihi forma tercihini sahaya da yansıttı. Konyaspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 4-0'lık galibiyetle hem 3 puanı aldı hem de bu özel geceden farklı bir skorla ayrıldı.

Forma tercihi, maçın ardından taraftarlar arasında nostaljik yorumlara neden olurken, kulüp tarihine dair paylaşımlar da sosyal medyada hızla yayıldı.