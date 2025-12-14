Haberler

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki çalışmalar core çalışmalarıyla başlayıp çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL

