Fenerbahçe, Konyaspor Maçına Hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, çeşitli çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor