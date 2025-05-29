Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 31 Mayıs'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, çeşitli hareketler ve taktiksel çalışma ile gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor