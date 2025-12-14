Haberler

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak. İki takım arasında daha önce oynanan 48 maçta Fenerbahçe 36 galibiyetle önde bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle lig 49. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

Takımlar arasında en gollü maç

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

Fenerbahçe rakibine son 5 lig maçında kaybetmedi

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500

