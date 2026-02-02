Haberler

Fenerbahçe'den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup

Fenerbahçe'den 20 yıl sonra ilk: 20 maçtır namağlup
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 20. haftada sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 20 maçında 13 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 20 yıl sonra tekrar bu başarıyı elde etti.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligdeki ilk 20 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene'den geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe'ye puan kaybeden Kanarya, Kocaeli'de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

20 yıl sonra tekrarladı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

Son 3 deplasman maçında 9 puan

Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız