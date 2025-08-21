Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Yeni transfer Dorgeles Nene de takım ile ilk idmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımıyla ilk idmanına çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

