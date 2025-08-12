Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek üzere. Kerem'in, Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta süre alması bekleniyor. Bu durum, olası bir Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde Kerem'in UEFA kuralları gereği oynayamamasına yol açacak. Transferin, Avrupa maçlarından sonra sonuçlanması ve Kerem'in Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde son düzlüğe yaklaştı.
NICE MAÇINDA OYNAYACAK
Benfica'nın Fenerbahçe'den istediği şartlar da belli oldu. Kerem'in Benfica'nın bu akşam Nice ile oynayacağı maçta çok kısa da olsa süre alması bekleniyor. Böylece olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde Kerem, UEFA kuralları gereği oynayamayacak.
GÖZTEPE MAÇINA YETİŞECEK
Benfica, bu konuda geri adım atmıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, planlarda bir değişiklik olmazsa Kerem transferi Avrupa maçlarından sonra bitecek ve milli oyuncu İstanbul'a getirilecek. Kerem'in Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor.