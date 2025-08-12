Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek üzere. Kerem'in, Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta süre alması bekleniyor. Bu durum, olası bir Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde Kerem'in UEFA kuralları gereği oynayamamasına yol açacak. Transferin, Avrupa maçlarından sonra sonuçlanması ve Kerem'in Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde son düzlüğe yaklaştı.

NICE MAÇINDA OYNAYACAK

Benfica'nın Fenerbahçe'den istediği şartlar da belli oldu. Kerem'in Benfica'nın bu akşam Nice ile oynayacağı maçta çok kısa da olsa süre alması bekleniyor. Böylece olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde Kerem, UEFA kuralları gereği oynayamayacak.

GÖZTEPE MAÇINA YETİŞECEK

Benfica, bu konuda geri adım atmıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, planlarda bir değişiklik olmazsa Kerem transferi Avrupa maçlarından sonra bitecek ve milli oyuncu İstanbul'a getirilecek. Kerem'in Göztepe maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGipsy:

kendini bitireceksin kerem gitme fenere

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Başlıkta "bitirdi", haberin içeriğinde "bitirmek üzere" tipik haberler in çelişkili haberlerinden biri.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGokhan Ozcan:

Cibiliyetsiz insan istemiyoruz fenerde! adam gibi adam istiyoruz! Ali koç yarın gider sen de kapı önünde bulursun kendini!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

benfica,1 yılda hop 13 milyon euroyu cebellezi etmiş olacak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
