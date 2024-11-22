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Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi

Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın Kayserispor ile karşılaşmak üzere Kayseri'ye ulaştı. Teknik direktör Jose Morinho taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan futbolcular ve teknik heyet kalacakları takım otobüsü ile konaklayacakları otele doğru hareket etti. Otel önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarların yanına giden Teknik Direktör Jose Morinho da taraflarla fotoğraf çekilerek forma imzaladı.

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması yarın 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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