Fenerbahçe Kasımpaşa ile Berabere Kaldı, Galibiyet Serisi Sona Erdi

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı son 12 resmi maçtaki galibiyet serisini 21 Haziran 2020 tarihinden sonra kaybettiği 1-1'lik beraberlikle sonlandırdı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yaşanan bu sonuç, Fenerbahçe'nin rakibine karşı olan üstünlüğünü de sona erdirdi.

Kasımpaşa ile oynadığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinden sonra rakibine ilk kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi. Kanarya, bu maça kadar 10'u lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.

Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
