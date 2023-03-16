Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadılar! Sevilla tarihinde böyle kötü istatistik görülmedi

Sevilla, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda rakip ceza sahası içinde hiç topla buluşamadı. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, tarihinde ilk kez böyle bir istatistik yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi tarihinde Sevilla ilk kez bir maçın ilk yarısında, rakip ceza sahasında topla buluşamadı. OPTA'daki veriye göre; UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan Sevilla, tarihinde ilk kez böyle bir istatistik yaşadı.

TAMAMEN GERİ ÇEKİLDİLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısında %68 topla oynama istatistiği yakaladı. Pas kültüründen gelen İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertli temsilcimize karşı ilk 45 dakikada pozisyon üretemedi.

TEK ŞUT RAKITIC'TEN

Sevilla'da ilk yarıda Hırvat yıldız Ivan Rakitic'in uzaktan yaptığı vuruş, kayıtlara geçen tek şut oldu.