Fenerbahçe, Kaptan Melih Mahmutoğlu ile Sözleşmesini Uzattı

Fenerbahçe, Kaptan Melih Mahmutoğlu ile Sözleşmesini Uzattı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Mahmutoğlu, takım tarihinde önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Adını şanlı Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmış olan kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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