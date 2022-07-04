Fenerbahçe kampına Galatasaraylı genç damga vurdu! Futbolcularla fotoğraf çekilmek istedi, Kim Min Jae 'Hayır' dedi

Fenerbahçe taraftarı kamp yapacağı bölgede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Futbolseverler, Fenerbahçeli yıldızlarla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

KIM MIN JAE'DEN 'HAYIR' YANITI

Galatasaray formalı genç taraftar Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çekildi. İrfan Can Kahveci, Szalai gibi isimlerle fotoğraf çekilen Galatasaray taraftarı, Kim Min Jae'nin yanına gidince Koreli futbolcu gülerek bu teklifi reddetti. Ardından eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.