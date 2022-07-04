Fenerbahçe kampına Galatasaraylı genç damga vurdu! Futbolcularla fotoğraf çekilmek istedi, Kim Min Jae 'Hayır' dedi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Avusturya'da kamp yapacağı bölgeye varan Fenerbahçeli futbolcular yoğun ilgi gördü. Futbolseverler fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Fotoğraf çekimlerine ise Galatasaray formalı bir genç damga vurdu. Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çekilen taraftar, Kim Min Jae'den 'Hayır' yanıtını alınca eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
Fenerbahçe taraftarı kamp yapacağı bölgede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Futbolseverler, Fenerbahçeli yıldızlarla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.
KIM MIN JAE'DEN 'HAYIR' YANITI
Galatasaray formalı genç taraftar Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çekildi. İrfan Can Kahveci, Szalai gibi isimlerle fotoğraf çekilen Galatasaray taraftarı, Kim Min Jae'nin yanına gidince Koreli futbolcu gülerek bu teklifi reddetti. Ardından eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.