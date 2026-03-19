Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ancak altın sette 15-13 kaybederek turnuvaya veda etti.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

FENERBAHÇE: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)

SCANDİCCİ: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)

SETLER: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

ALTIN SET: 13-15

SÜRE: 136 dakika

2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçı İtalyan ekibi, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

