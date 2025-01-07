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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında PGE Grot Budowlani Lodz'ı 3-1 yenerek grup liderliğini ve çeyrek finali garantiledi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında PGE Grot Budowlani Lodz'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla hem grup liderliğini hem de çeyrek finali garantiledi.

Salon: Lodz Sport Arena

Hakemler: Marco Van Zanten, Mykhaylo Medvid

PGE Grot Budowlani Lodz: Enweonwu, Blagojevic, Grabka, Wilinska, Planinsec, Sobolska-Tarasova, Damaske, Justyna Lysiak (L), Druzkowska Lisiak, Sobiczewska, Rozynska, Wenerska

Başantrenör: Maciej Biernat

Fenerbahçe: Hristina Vuchkova, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Dicle Nur Babat, Melissa Vargas, Vasileva, Liza Safranova, Özlem Güven, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy

Başantrenör: Marco Fenoglio

Setler: 25-21, 19-25, 13-25, 24-26

Süre: 94 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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