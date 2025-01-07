Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında PGE Grot Budowlani Lodz'ı 3-1 yenerek grup liderliğini ve çeyrek finali garantiledi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında PGE Grot Budowlani Lodz'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla hem grup liderliğini hem de çeyrek finali garantiledi.
Salon: Lodz Sport Arena
Hakemler: Marco Van Zanten, Mykhaylo Medvid
PGE Grot Budowlani Lodz: Enweonwu, Blagojevic, Grabka, Wilinska, Planinsec, Sobolska-Tarasova, Damaske, Justyna Lysiak (L), Druzkowska Lisiak, Sobiczewska, Rozynska, Wenerska
Başantrenör: Maciej Biernat
Fenerbahçe: Hristina Vuchkova, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Dicle Nur Babat, Melissa Vargas, Vasileva, Liza Safranova, Özlem Güven, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy
Başantrenör: Marco Fenoglio
Setler: 25-21, 19-25, 13-25, 24-26
Süre: 94 dakika - İSTANBUL