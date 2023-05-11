Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 - Fenerbahçe Opet: 3 Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.