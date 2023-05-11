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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Spor Haberleri

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 - Fenerbahçe Opet: 3 Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

İSTANBUL - Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağıl Sarıkaya, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Aybüke Özel, Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Heyrman, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Voronkova, Sinead Jack

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Fenerbahçe Opet: Gizem Örge (L), Carneiro, Lazareva, Ergül Avcı, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Ana Cristina, Meryem Boz, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Hristina Vuchkova, Vargas

Başantrenör: Zoran Terzic

Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 8-15

Süre: 140 dakika (35, 28, 26, 34, 17)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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