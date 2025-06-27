Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: Yaasmeen Bedart-Ghani

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na Yeni Transfer: Yaasmeen Bedart-Ghani
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna dahil etti. Yaasmeen, kariyeri boyunca birçok uluslararası başarı elde etti.

FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Texas University ile profesyonel kariyerine başlayan Yaasmeen, United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo formalarını terletti.

2021/2022 Kore V-Ligi'nin 'En İyi Servis Atan Oyuncu' ödülünün sahibi olan Yaasmeen, NCAA-Big 12 Conference ve KOVO Kupası'nda da şampiyonluklara adını yazdırdı.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Yaasmeen'e Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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