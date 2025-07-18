Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Hande Baladın ve Helin Kayıkçı ile Anlaştı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın daha önce anlaşmaya vardığı voleybolcular Hande Baladın ve Helin Kayıkçı, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, yönetim kurulu üyeleri Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve sportif direktör Dariusz Stanicki de yer aldı. İmzaların ardından Hulusi Belgü ve Hüseyin Bozkurt ile Hande Baladın, Helin Kayıkçı Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Hulusi Belgü, "Bugün burada sevgili Hande ve Helin'in imza töreni için bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Biz her branşta şampiyonlukları hatta dünyada ve Avrupa'da başarıları hedefleyen bir kulübüz. Bunun önemli adımlarından birisi de kadın voleybol. Sevgili Hande, Eczacıbaşı'ndan Fenerbahçe'ye geçti, altyapımızdan çıkan Zeren Spor'dan gelen sevgili Helin de önümüzdeki senenin planlamasında bizimle olacak" dedi.

Hüseyin Bozkurt ise, "Fenerbahçe bugün bir dünya yıldızı olan Hande Baladın'ı renklerine kattı. Türkiye'nin göz bebeği oyuncumuz. Helin de bizim altyapımızdan yetişen gelecek vaat eden bir sporcumuz. Çok mutlu bir gün, hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Hande Baladın çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten sıcak bir karşılama oldu bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Helin Kayıkçı da, "Bu mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Burası benim evim, ben her şeye burada başladım. Camiama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir sene bir ayrılık yaşadık, bu sürede kendimi her anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yuvama, dünyanın en büyük spor kulübüne A Takım forması giyerek geri döndüğüm için çok mutluyum" sözlerini sarf etti. - İSTANBUL