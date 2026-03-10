Haberler

Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Savino Del Bene'ye konuk olacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşılaşacak. Maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabakada Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
