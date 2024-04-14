Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA EuroLeague final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ile Villeneuve d'Ascq LM karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz 106-73 kazanarak üst üste ve toplamda ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague finallerinde 100 sayı barajını aşan ilk takım olarak da tarihe geçti.

İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

EuroLeague Kadınlar'da toplamda 6. kez final oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci zaferini yaşadı.

Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.

Geçen sezon finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Basketbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500

Yorumlar (1)

Yunus Aksakal:

Tebrikler Dünyanın en büyük spor kulubü FENERBAHÇE

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title