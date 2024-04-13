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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de ikinci kez MVP seçildi

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez MVP seçildi.

Kadınlar Euroleague'de normal sezonun ödülleri belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenörler, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla sezonun MVP'sinin Fenerbahçe'nin Belçikalı basketbolcusu Emma Meesseman'ın olduğu ifade edildi. Meesseman üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.

30 yaşındaki basketbolcu bu sezon 17.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamasıyla mücadele etti.

Öte yandan yılın başantrenörü de Villeneuve d'Ascq LM Başantrenörü Rachid Meziane seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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