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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Tima Pouye'nin sağ diz ön çapraz bağı yaralandı

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tima Pouye'de sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Kulüp, Valencia Basket maçının son çeyreğinde yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerle belirlenen durum için oyuncuya geçmiş olsun diledi.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tima Pouye'de "sağ diz ön çapraz bağ yaralanması" tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Tima Pouye, dün evimizde Valencia Basket'i konuk ettiğimiz Kadınlar Avrupa Ligi dördüncü hafta maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan detaylı tetkikler sonucu oyuncumuzda sağ diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Tima'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fransız oyun kurucu, Fenerbahçe'ye sezon başında transfer oldu.

Kaynak: AA
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